वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चा के बीच भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक रविंद्र चव्हाण ने जी-20 शिखर सम्मेलन की दो तस्वीरें साझा कीं। राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ तस्वीर के संदर्भ में वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठाए थे।

दूध का दूध, पानी का पानी पण.... इतका सुस्पष्ट बदलही काँग्रेसचे शहजादे राहुल गांधी यांना दिसेना ! कारण... भूक सहन होईनाशी झाली की आपल्याला त्यापुढे काहीही दिसेनासं होतं. सत्तेच्या भुकेपुढे राहुलजींचीही हीच अवस्था झालीय. पण राहुलजी, या भुकेपोटी जर भारताची बदनामी करत सुटाल, तर याद राखा ! कोणताही सच्चा भारतीय हे कधीही खपवून घेणार नाही ! #RahulGandhiExposed — Ravindra Chavan (@RaviDadaChavan) November 20, 2026

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इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्र चव्हाण ने वर्ष 2011 में फ्रांस में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की तस्वीर साझा की, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह दिखाई दे रहे हैं। साथ ही वर्ष 2024 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की तस्वीर साझा की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं।चव्हाण ने दोनों तस्वीरों को 2014 से पहले और 2014 के बाद वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन वैश्विक मंच पर देश की भूमिका जैसे विषयों पर चर्चा के दौरान राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिए।