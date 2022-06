Pragati Maidan: आज से खुल गया प्रगति मैदान सुरंग, पीएम मोदी ने किया टनल और अंडरपास का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रगति मैदान एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की मुख्य सुरंग समेत पांच अंडरपास राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार निरंतर काम कर रही है। हमारी दिल्ली में द्वारका में इंटरनेशनल कंवेंशन एंड एक्सपो सेंटर बन रहे हैं, वहीं प्रगति मैदान में पुनर्विकास परियोजना। ये अपने आप में एक उदाहरण बनने वाले हैं।

Delhi | PM Narendra Modi inaugurates Pragati Maidan Integrated Transit Corridor project



The project built at a cost of more than Rs 920 crores aims to provide hassle-free and smooth access to the exhibition and convention centre being developed at Pragati Maidan. pic.twitter.com/qm1Pwf2F9z