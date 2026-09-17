Delhi News: पीएम के जन्मदिवस पर मेगा हेल्थ कैंप
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:38 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:38 PM IST
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नई दिल्ली। लव कुश रामलीला कमेटी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 77वें जन्मदिवस पर बृहस्पतिवार को लालकिला मैदान में दिव्यांगजनों और जरूरतमंद लोगों के लिए निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। शिविर में स्वास्थ्य जांच के साथ दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग, कैलिपर्स, ट्राईसाइकिल, श्रवण यंत्र और अन्य सहायक उपकरण वितरित किए गए।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना और चांदनी चौक सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने देशभर में 76 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाए। इनके माध्यम से 58 हजार से अधिक दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को करीब 68 करोड़ रुपये की लागत के सहायक उपकरण निशुल्क दिए गए। संवाद
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केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना और चांदनी चौक सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने लाभार्थियों को उपकरण वितरित किए।
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डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने देशभर में 76 स्थानों पर सामाजिक अधिकारिता शिविर लगाए। इनके माध्यम से 58 हजार से अधिक दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को करीब 68 करोड़ रुपये की लागत के सहायक उपकरण निशुल्क दिए गए। संवाद
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