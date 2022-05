{"_id":"6284436ffa6266007823fad8","slug":"masajid-committee-said-varanasi-court-order-on-gyanvapi-is-not-correct-in-the-eyes-of-law","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gyanvapi Survey : मसाजिद कमेटी ने कहा- कानून की नजर में सही नहीं ज्ञानवापी पर वाराणसी कोर्ट का आदेश ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 18 May 2022 06:23 AM IST