दिल्ली: राजधानी में बंद रहेंगे यह रास्ते, घर से रूट देखे बिना निकले तो होगी दिक्कत

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश होंगे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने शहर में यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि आज कौन कौन से रास्ते खुले रहेंगे और किनपर आवाजाही बंद रहेगी। यातायात पुलिस ने लोगों के अपील की है कि वे रूट देखकर ही घर से निकलें ताकि बेवजह परेशानी से बच सकें।

Due to special traffic arrangements inwards movement of buses will be restricted in New Delhi beyond Gol Dak Khana Junction, Patel Chowk, Windsor Place, Teen Murti Chowk, Prithviraj Road