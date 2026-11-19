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यह घटना टर्मिनल 3 के प्रस्थान द्वार पर हुई। सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों ने एक व्यक्ति को बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के जबरन टर्मिनल में प्रवेश करने की कोशिश करते देखा। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए जवानों ने तत्काल कार्रवाई की और क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की मदद से उसे दबोच लिया।

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दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय (आईजीआई) हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने 19 नवंबर को एक बड़ी सुरक्षा चूक को रोक दिया। एक व्यक्ति ने हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में जबरन प्रवेश करने का प्रयास किया। उसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं थे। सीआईएसएफ के जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे विफल कर दिया।