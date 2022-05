{"_id":"627ef0748747d22710242746","slug":"fire-in-mundka-most-of-the-bodies-will-now-be-identified-by-dna-test","type":"story","status":"publish","title_hn":"मुंडका में आग : आग में कोयला बने ज्यादातर शव, अब डीएनए जांच से कराई जाएगी पहचान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शुजात आलम, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 14 May 2022 05:27 AM IST