गुरनाम सिंह चढूनी बोले: जारी रहेगा किसान आंदोलन, सरकार से अभी तक कोई बात नहीं हुई

हमारा आंदोलन पहले की तरह जारी रहेगा। कल होने वाली बैठक में आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अगले कार्यक्रमों पर निर्णय लिया जाएगा। यह बात भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढूनी ने कही। उन्होंने कहा कि अब तक न तो केंद्र और न ही किसी राज्य सरकार ने समिति को बुलाया है। अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। कल संयुक्त मोर्चा की बैठक है। आज पांच सदस्यीय समिति की बैठक हुई। पारदर्शी वार्ता के लिए नौ सदस्यीय कमेटी भी बुलाई गई है।

Neither Centre nor any State Govt called the committee so far. No talks held so far. Tomorrow we have a meeting of Samyukta Morcha, today we had a meeting of the 5-member committee. The 9-member committee was called too so that transparent talks are held: Gurnam Singh Charuni,BKU pic.twitter.com/jK4SjXqCGj