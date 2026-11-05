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Delhi News: आनंद विहार बस अड्डे पर लगाई डस्ट कैचर मशीन

Thu, 05 Nov 2026 08:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:03 PM IST
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Dust-catcher machine installed at Anand Vihar bus terminal
पूर्वी दिल्ली। त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों को आनंद विहार बस अड्डे पर उड़ती धूल से राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदूषण के स्तर पर को कम करने के लिए प्रवेश द्वार और निकास द्वार पर आधुनिक डस्ट कैचर मशीन लगाई गई है। मशीन के जरिये पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे हवा में मौजूद धूल कणों को कम करने में मदद मिलेगी।
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आनंद विहार बस अड्डे पर त्योहार के दौरान यात्रियों की आवाजाही बढ़ जाती है। बसों की लगातार आवाजाही और आसपास के यातायात के कारण यहां धूल उड़ने की समस्या निरंतर बनी रहती है। ऐसे में यात्रियों को राहत देने और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए मशीन लगाई गई है। सर्विस इंजीनियर नितेश कुमार ने बताया कि आधुनिक डस्ट कैचर मशीन पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक कणों को कम करने में कारगर है। उनके अनुसार, यह मशीन हवा में ऐसे कणों में करीब 70 फीसदी तक कमी ला सकती है। संवाद
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