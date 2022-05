{"_id":"6279ba5f1be3bd27a815b0ce","slug":"du-after-two-years-offline-examinations-started-repeat-examination-was-conducted-in-various-colleges-on-monday","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"डीयू: दो साल बाद ऑफलाइन परीक्षाएं शुरू, सोमवार को विभिन्न कॉलेजों में हुआ दोहराव परीक्षा का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 10 May 2022 06:35 AM IST