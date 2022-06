Weather update: झमाझम बारिश में भीगी दिल्ली, गर्मी से बेहाल लोगों ने ली राहत की सांस

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में गुरुवार सुबह मौसम ने करवट ले ली। गर्मी और उमस से परेशान दिल्लीवासियों का इंतजार खत्म हुआ और राजधानी झमाझम बरसात से भीग उठी। दिल्ली के कई इलाकों में जोरदार और कई जगह सुबह सवेरे ही हल्की बारिश हुई।

#WATCH | Delhi wakes up to a sudden rainfall in several parts. Visuals from Dwarka Sector-16 C pic.twitter.com/xVHIZaVVWF