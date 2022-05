{"_id":"628af18963019d12d52d7073","slug":"delhi-liquor-mafia-attacked-police-team-constable-injured-two-women-arrested","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi: शराब माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, सिपाही जख्मी, दो महिलाएं गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Mon, 23 May 2022 08:00 AM IST