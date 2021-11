दिल्ली: कांग्रेस को झटका, आम आदमी पार्टी में शामिल हुए मुकेश गोयल

दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता मुकेश गोयल ने आम आदमी पार्टी (आप) का दामन थाम लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आप में आने पर उनका स्वागत किया। दिल्ली में अगले साल एमसीडी चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले गोयल का आम आदमी पार्टी में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है।

Delhi Congress leader Mukesh Goel joins Aam Aadmi Party (AAP) in the presence of Deputy CM Manish Sisodia. pic.twitter.com/7OOiNHaZrZ