{"_id":"62882bcac1415026e7060f1b","slug":"controversy-escalated-over-the-merger-of-college-of-art-in-ambedkar-university","type":"story","status":"publish","title_hn":"Protest: अंबेडकर विवि में कॉलेज ऑफ आर्ट के विलय पर विवाद बढ़ा, कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Sat, 21 May 2022 05:31 AM IST