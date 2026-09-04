बिना पीयूसीसी दौड़ रहे 238 वाहनों का चालान: ट्रैफिक पुलिस ने चलाया विशेष प्रवर्तन अभियान, हुई सख्त कार्रवाई

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस ने अपनी रेंज में बिना पीयूसीसी के दौड़ रहे 238 वाहनों का चालान काटा है। रेंज पुलिस ने पीयूसीसी नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया।

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नॉर्दर्न रेंज पुलिस उपायुक्त सचिन कुमार सिंघल ने बताया कि 3 सितंबर को नॉर्दर्न रेंज में वैध ''पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट'' (पीयूसीसी) के बिना चल रहे वाहनों के खिलाफ़ एक विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने कई जगहों पर वाहनों की सघन जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की। अनिवार्य पीयूसीसी नियमों का उल्लंघन करते पाए गए वाहन चालकों के कुल 238 चालान काटे गए।इस अभियान का उद्देश्य प्रदूषण-नियंत्रण नियमों का पालन सुनिश्चित करना, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देना और वाहन चालकों के बीच सड़क अनुशासन को मजबूत करना था। नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक पुलिस सभी वाहन मालिकों से अपील करती है कि वे अपने पीयूसीसी सर्टिफिकेट को वैध रखें और सभी कानूनी आवश्यकताओं का पालन करें।वाहनों के प्रदूषण की नियमित जांच न केवल कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए ज़रूरी है, बल्कि स्वच्छ हवा और स्वस्थ पर्यावरण में योगदान देने के लिए भी आवश्यक है। ट्रैफिक पुलिस सुरक्षित सड़कों, नियमों के बेहतर पालन और स्वच्छ दिल्ली सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रवर्तन अभियान जारी रखेगी।