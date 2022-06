विवाद: शिवलिंग का मजाक उड़ाने पर भड़क उठे तजिंदर बग्गा, दिल्ली पुलिस से की कार्रवाई की मांग

ज्ञानवापी मंदिर के सर्वे के दौरान शुरू हुआ शिवलिंग का मुद्दा इन दिनों देश भर में चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसपर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो कुछ सोशल मीडिया पर मजाक उड़ाते हुए दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। ऐसी ही एक तस्वीर ट्विटर पर इन दिनों साझा की जा रही है, जिसे देखकर मंगलवार को भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा का गुस्सा फूट पड़ा।

. @DelhiPolice he is making fun of Shivling. Pls take action https://t.co/keK1hHWCog