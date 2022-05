{"_id":"6275b5cc4ffa696502537c4c","slug":"battle-with-corona-delhi-yogashala-is-considered-effective-by-more-than-92-patients","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोरोना से जंग : दिल्ली की योगशाला को 92% से अधिक मरीजों ने माना कारगर, बोले- कक्षाओं से लाभ हुआ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sat, 07 May 2022 05:27 AM IST