Delhi News: एशियन कराटे चैंपियनशिप में अनंदी गर्ग ने जीता कांस्य पदक

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कराटे इंडिया ऑर्गनाइजेशन (केआईओ), जो विश्व कराटे महासंघ (डब्ल्यूकेएफ) और एशियन कराटे फेडरेशन (एकेएफ) से संबद्ध है, ने अनंदी की उपलब्धि पर बधाई दी। कोच अनिकेत गुप्ता ने भी खिलाड़ी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि यह पदक आनंदी की मेहनत और समर्पण का परिणाम है। संवाद

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नई दिल्ली। भारतीय कराटे खिलाड़ी आनंदी गर्ग ने 24वीं कैडेट, जूनियर एवं अंडर-21 एशियन कराटे चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित प्रतियोगिता में आनंदी ने इंडिविजुअल कैडेट महिला काटा वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया।