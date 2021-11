दिल्ली: संसद का घेराव और खालिस्तानी झंडा फहराने की साजिश, अलर्ट पर पुलिस-खुफिया एजेंसियां

सिख फॉर जस्टिस संगठन द्वारा किसानों से संसद का घेराव करने और खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील करते हुए एक ऑनलाइन वीडियो जारी करने के बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों ने खुफिया एजेंसियों द्वारा सतर्क रहने के लिए कहा है।

Delhi | Intelligence agencies have sounded an alert after Sikhs for Justice released an online video appealing to farmers to gherao Parliament & hoist the 'Khalistani' flag there today.Delhi Police & other agencies asked to remain alert and vigilant by the Intelligence agencies.