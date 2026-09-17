फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   AAP's true face exposed by sanitation worker's suicide: BJP

सफाई कर्मी की आत्महत्या से आप का काला चेहरा उजागर : भाजपा

Thu, 17 Sep 2026 06:46 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
AAP's true face exposed by sanitation worker's suicide: BJP
हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता कर एफआईआर को सार्वजनिक किया
विज्ञापन


अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। त्रिलोकपुरी में निगम के सफाई कर्मी दीपक की आत्महत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद विजय कुमार पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस 14 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने प्रेस वार्ता कर एफआईआर को सार्वजनिक किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आप पार्षद ने सफाई कर्मी से 15 लाख रुपये का लोन लेकर अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया और उसकी साइन की हुई चेक बुक रख ली। आरोप है कि पिछले 9-10 महीने से हर महीने पार्षद उसके वेतन को भी उन्हीं चेक से निकाल रहा था।
विज्ञापन


हर्ष मल्होत्रा के अनुसार, दीपक कई साल से त्रिलोकपुरी वार्ड में कार्यरत थे और मकान बनाना चाहते थे। मदद के लिए पार्षद से संपर्क किया तो पार्षद ने मकान दिलाने का झांसा देकर लोन दिलवाया। बाद में पैसे या मकान मांगने पर ट्रांसफर की धमकी और 25% यानी प्रति लाख 25 हजार कमीशन की मांग करने लगा। आरोप है कि आर्थिक तंगी से परेशान होकर दीपक ने 1 सितंबर को आत्महत्या कर ली। परिजनों का कहना है कि वह पहले से कह रहे थे कि कुछ हुआ तो जिम्मेदार पार्षद होगा। हर्ष मल्होत्रा के अनुसार, इस घटना ने आम आदमी का दोहरा एवं काला चेहरा उजागर कर दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि 7-8 सितंबर को मामला भाजपा नेताओं के संज्ञान में आया। विधायक रविकांत, रविन्द्र नेगी, पार्षद प्रियंका गौतम और पूर्व उपमहापौर राजकुमार ढिल्लो की चार सदस्यीय टीम ने परिवार से मिलकर हिम्मत दी और पुलिस शिकायत में मदद की। जल्द ही पार्षद की गिरफ्तारी संभव है। भाजपा नेता ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रहे आप नेता अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज एवं कुलदीप कुमार अब अपने पार्षद विजय कुमार पर कार्रवाई करके दिखाएं। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed