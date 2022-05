{"_id":"627d9e656eec1057ac639163","slug":"aam-aadmi-party-mla-amanatullah-khan-sat-on-dharna-to-protest-against-encroachment","type":"story","status":"publish","title_hn":"एक्शन में बुलडोजर : धरने पर बैठे विधायक, पथराव के बाद लाठीचार्ज, ऐसे शुरू हुआ बवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Fri, 13 May 2022 05:25 AM IST