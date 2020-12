किसान आंदोलन के चलते आज दिल्ली-एनसीआर के ये रास्ते हैं बंद, कई रास्तों पर ट्रैफिक धीमा

चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर भी बंद

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी है कि चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर भी बंद हैं, जो क्रमशः नोएडा और गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आते हैं। इन रास्तों पर न जाकर लोगों को दिल्ली जाने के लिए आनंद विहार, डीएनडी, अप्सरा, भोपरा और लोनी बॉर्डर का रास्ता लेने की सलाह दी गई है।

Traffic Alert

The chilla,Gazipur borders are closed for traffic coming from Noida & Gaziabad to Delhi because of farmer protests. People are advised to take alternate route for coming to Delhi via Anad Vihar, DND, Apsara,bhopra& Loni borders.