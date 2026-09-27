उत्तराखंड: कैंसर के इलाज में दी जा रहीं दवाईयों की होगी जांच, सभी ड्रग्स निरीक्षकों को आदेश जारी

प्रदेश में कैंसर बीमारी का इलाज करने वाले अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही दवाईयों की जांच की जाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी ड्रग्स निरीक्षकों को अस्पतालों का निरीक्षण कर दवाईयों की जांच के आदेश दिए हैं।

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हाल ही में कर्नाटक, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में कैंसर की नकली दवाइयों का मामला सामने आया था। इसे देखते हुए प्रदेश में भी एहतियात के दौर पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कैंसर दवाईयों की जांच करने के आदेश जारी किए। प्रदेश में कई सरकारी व निजी अस्पतालों में कैंसर बीमारी का इलाज किया जाता है।अस्पतालों में कैंसर मरीजों को किस तरह की दवाईयां दी जा रही है और उसकी गुणवत्ता क्या हैं। इसकी जांच की जाएगी। जिससे प्रदेश में कैंसर की नकली दवाईयों पर कार्रवाई की जा सके।एफडीए के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि विभाग की ओर से प्रदेश में नकली दवाईयों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। विभाग की ओर से सभी ड्रग्स निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में कैंसर दवाईयों की जांच के आदेश दिए गए।