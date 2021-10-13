Dehradun News: सेंसा-पणायसा मार्ग की बदहाली पर भड़के ग्रामीण, धरना देकर रोकी जेसीबी

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ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण के बाद से आज तक मोटर मार्ग की समुचित मरम्मत नहीं कराई गई। पूरी सड़क बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात के दौरान आया मलबा अभी तक सड़क पर पड़ा है और किनारे उगी झाड़ियों के कारण आवाजाही जोखिम भरी हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि डीएम और विभागीय अधिकारियों से कई बार लिखित और मौखिक शिकायत के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से मरम्मत के बजट के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया।धरने की सूचना मिलते ही सहायक अभियंता विपिन चंद्र रमोला और जेई सुरेंद्र सिंह रावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर जल्द सड़क सुधारने का आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने मलबा हटाने, झाड़ियां काटने, गड्ढे भरने और बंद स्क्रब खोलने की मांग का पत्र सौंपकर धरना स्थगित कर दिया। प्रदर्शन में बसपा युवा नेता भीम दत्त वर्मा, दिगंबर सिंह चौहान, टीकम सिंह, गोविंद सिंह, विजय राम और महेंद्र सिंह सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।