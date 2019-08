उत्तरकाशी में आपदा: 11 शव बरामद, राहत-बचाव कार्य जारी, हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री

#Uttarakhand: According to Chief Minister's office, three choppers are deployed to transport relief material from Dehradun/Arakot to affected villages. Drinking water and food packets are being dispatched. — ANI (@ANI) August 20, 2019

#Uttarakhand: Indian Air Force chopper has taken off from Jollygrant for Mori block in Uttarkashi carrying food material. — ANI (@ANI) August 20, 2019

Uttarakhand: Indo-Tibetan Border Police (ITBP) is conducting search & rescue operation in Tikochi and Arakot in Uttarkashi district on the banks of river Tons, following cloudburst in the area. One body recovered, 4 vehicles feared trapped under debris. pic.twitter.com/Jk7iaOA9vX — ANI (@ANI) August 20, 2019

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में रविवार को आई आपदा के बाद राहत एंव बचाव कार्य अभी भी जारी है। मंगलवार को भी सेना की ओर से मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। वहीं प्रशासन की ओर से तीन चॉपर में खाद्य सामग्री प्रभावितों के लिए पहुंचाई जा रही है।बता दें कि अभी तक 11 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। सात लोग अब भी लापता हैं। सोमवार को प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। आपदा प्रभावित गांवों से दस घायलों का रेस्क्यू किया गया। इनमें सात लोगों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से देहरादून भेज दिया गया।बता दें कि अभी तक माकुड़ी से 5, आराकोट से 4 और सनेल व टिकोची से एक-एक शव बरामद हुआ है, जबकि इन गांवों से सात लोग अभी भी लापता चल रहे हैं। वहीं एएनआई के अनुसार, मंगलवार को भी एक शव बरामद हुआ है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने इसकी पुष्टि नहीं की है।