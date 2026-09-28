मौसम अपडेट: देहरादून में बारिश, तीसरे दिन भी पहाड़ से लेकर मैदान तक गिरा पारा, पहाड़ों में बढ़ी ठिठुरन

तीन दिन बाद राजधानी देहरादून में बारिश से सुबह राहत मिली तो दोपहर बाद फिर मौसम बदल गया। झमाझम बारिश से फिर तापमान पर असर पड़ा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक पारा गिरने से ठंड का अहसास भी होने लगा है। खासकर पर्वतीय इलाकों में सुबह-शाम के साथ दिन में भी ठंड रही।

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