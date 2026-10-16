UK Top News: मंत्री आर्या के पति ने दी सफाई, अग्निवीरों को पीएसी में मिलेगी नौकरी, महिला आरक्षियों को राहत

उत्तराखंड: अब मंत्री रेखा आर्या के पति ने जारी किया वीडियो, अपने ऑडियो को बताया एआई जेनरेटेड; जानें पूरा मामला

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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर उन पर लगाए गए आरोपों का निराधार बताया। उन्होंने उस ऑडियो को एआई जेनरेटेड बताया है, जिसे मंत्री रेखा आर्या ने हाल ही में जारी किया था। साहू का दावा है कि ऑडियो को परिवार में विवाद पैदा करने के लिए बनाया है। उन्होंने रेखा आर्या से कैंट थाने में दी गई तहरीर वापस लेने की मांग भी की है।उत्तराखंड सरकार ने सेना से सेवानिवृत्त होने जा रहे दो अग्निवीरों को आगे भी सेवा का अवसर देने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी प्रादेशिक सशस्त्र बल (पीएसी) में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 1474 अतिरिक्त पदों को अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित करने का प्रस्ताव है।अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आईएसबीटी से घंटाघर तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और घंटाघर चौक पर जाम लग गया। यातायात संभालने के लिए चौक पर पुलिसकर्मी तैनात रहे।