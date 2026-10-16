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देहरादून: अंकिता भंडारी हत्याकांड, न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस की बाइक रैली, सामाजिक संगठनों का भी प्रदर्शन

Fri, 16 Oct 2026 02:22 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 16 Oct 2026 02:22 PM IST
सार

अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को देहरादून में कांग्रेस और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आईएसबीटी से घंटाघर तक बाइक रैली निकाली, जबकि सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने गांधी पार्क के सामने प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। रैली के दौरान घंटाघर चौक पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।

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Ankita bhandari murder case congress bike rally and social groups protest demand justice in dehradun
देहरादून में लोगों का प्रदर्शन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को देहरादून में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आईएसबीटी से घंटाघर तक बाइक रैली निकाली। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और घंटाघर चौक पर जाम लग गया। यातायात संभालने के लिए चौक पर पुलिसकर्मी तैनात रहे।

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कांग्रेस की बाइक रैली में प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक और पार्टी के अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यकर्ता शिमला बाईपास चौक से भी बाइक रैली निकालते नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई।

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वहीं, विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने गांधी पार्क के सामने एकत्र होकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।प्रदर्शनों के दौरान अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। 

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