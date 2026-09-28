10 साल में रुक गया बिन्हार क्षेत्र के विकास का पहिया : पूर्व कैबिनेट मंत्री

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पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस नेता नवप्रभात ने बिन्हार क्षेत्र का दौरा करके विभिन्न स्थानों पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 10 साल में क्षेत्र के विकास का पहिया रुक गया है। उन्होंने अलग-अलग स्थानों पर आयोजित सभाओं में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में पूरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य समेत विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास कार्य कराए गए थे। इन विकास कार्यों का लाभ क्षेत्र की जनता को मिला और कराए गए सभी कार्य जनता के सामने हैं। उन्होंने विकास की गति को फिर से आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस का साथ देने और कांग्रेस को विजयी बनाने का आह्वान किया। इस दौरान रुद्रपुर, देवथला आदि गांवों में हुई सभाओं में क्षेत्र के करीब सौ परिवारों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभा में पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश टिकरी, अभिनव ठाकुर, ब्लॉक अध्यक्ष इतिंदर पुंडीर, सुभाष उनियाल, नरेंद्र नौटियाल, प्रेम सिंह, धर्मपाल, शीशपाल, सुरेश शर्मा, फिरोज खान आदि मौजूद रहे।