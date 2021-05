उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय: छात्र ऑनलाइन घर बैठे देंगे परीक्षाएं, 21200 छात्र-छात्राएं होंगे शामिल

{"_id":"60ae8ce88ebc3e384b6de215","slug":"uttarakhand-open-university-21200-students-will-give-online-exam-frome-house-this-year","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0909\u0924\u094d\u0924\u0930\u093e\u0916\u0902\u0921 \u092e\u0941\u0915\u094d\u0924 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935\u0935\u093f\u0926\u094d\u092f\u093e\u0932\u092f: \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0911\u0928\u0932\u093e\u0907\u0928 \u0918\u0930 \u092c\u0948\u0920\u0947 \u0926\u0947\u0902\u0917\u0947 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e\u090f\u0902, 21200 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930-\u091b\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e\u090f\u0902 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932","category":{"title":"Campus","title_hn":"\u0915\u0948\u0902\u092a\u0938 ","slug":"campus"}}

नवीन सक्सेना, अमर उजाला, हल्द्वानी Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 27 May 2021 02:30 AM IST