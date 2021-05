जज्बा: 71 वर्ष की उम्र में पास की ऑल इंडिया बार परीक्षा, दिनभर खेतों में काम कर रात को करती थीं पढ़ाई

{"_id":"60997a578ebc3e47ea29369d","slug":"uttarakhand-news-rudrapur-usha-shrivastav-passed-all-india-bar-examination-at-the-age-of-71","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u091c\u091c\u094d\u092c\u093e: 71 \u0935\u0930\u094d\u0937 \u0915\u0940 \u0909\u092e\u094d\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u0911\u0932 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u093e \u092c\u093e\u0930 \u092a\u0930\u0940\u0915\u094d\u0937\u093e, \u0926\u093f\u0928\u092d\u0930 \u0916\u0947\u0924\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e \u0915\u0930 \u0930\u093e\u0924 \u0915\u094b \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0902 \u092a\u0922\u093c\u093e\u0908","category":{"title":"Bashindey","title_hn":"\u092c\u093e\u0936\u093f\u0902\u0926\u0947 ","slug":"bashindey"}}

दीप चंद्र बेलवाल, अमर उजाला, रुद्रपुर Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 11 May 2021 02:25 AM IST