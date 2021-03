उत्तरखंड: 15 अप्रैल से शुरू होगा कक्षा छह से नवीं तक का नया शैक्षिक सत्र, शासन ने जारी किए आदेश

उत्तराखंड में सरकारी और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में कक्षा छह से नौ तक नया शैक्षिक सत्र आगामी 15 अप्रैल से शुरू होगा। इसे लेकर शुक्रवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। वहीं 14 अप्रैल तक गृह परीक्षा सम्पन्न कराने के निर्देश भी शिक्षा विभाग को दिए गए हैं।

Uttarakhand Education Department issues an order for starting new session for Classes 6 to 9 from April 15.