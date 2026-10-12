उत्तराखंड: बोले सीएम धामी- पीएम मोदी ने विकास को दी रफ्तार, वैश्विक स्तर पर उत्पादों को दिलाई पहचान

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से मजबूत हुआ भारत

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना और सैनिकों की जरूरतों को प्राथमिकता दी है। चार दशक के इंतजार के बाद सैनिकों को वन रैंक, वन पेंशन योजना का लाभ मिला। कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों के माध्यम से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ कार्रवाई का संदेश दिया है। पहले भारत रक्षा सामग्री के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर था, जबकि अब देश अनेक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है।



हर मुश्किल समय में मिला सहयोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग हादसे, धराली आपदा और सहस्रताल ट्रैक पर फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकालने जैसे कठिन अवसरों पर केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को सहयोग दिया है। दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग ढाई घंटे में पूरी हो रही है। भविष्य में हरिद्वार को भी इससे जोड़ने की योजना है। हरिद्वार में विकास कार्यों के साथ जल्द ही मेडिकल कॉलेज को शुरू करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं के साथ सौंग, जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है।



कांग्रेस की खिसक गई है जमीन

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक गई है, जनता बार-बार बाहर का रास्ता दिखा रही है। मुख्यमंत्री ने ईवीएम पर सवाल उठाने को लेकर भी कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि हारने पर ईवीएम खराब और जीतने पर अच्छी हो जाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार 2014 से जारी है और यह अभी कई वर्षों तक चलेगी। कांग्रेसियों को अभी धैर्य बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2018-19 में राहुल गांधी खुद कहते थे वोट बढ़ गए हैं, कम होने चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है तो भ्रम फैला रहे हैं।