उत्तराखंड: शीतलहर, पाला और बर्फबारी से निपटने के लिए अलर्ट, सभी जिलों में तैयारी करने के दिए निर्देश

आश्रय एवं रैन बसेरों की व्यवस्था

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार रैन बसेरों एवं अस्थायी आश्रय स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इन स्थानों पर हीटर, गर्म पानी, प्रकाश, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता एवं प्राथमिक उपचार जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बेघर एवं खुले में रहने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित एवं गर्म आश्रय उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।



अलाव की समुचित व्यवस्था

अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, बस अड्डों, रेलवे यात्री स्थलों, अस्पतालों, श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों तथा अन्य आवश्यक स्थानों पर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलाव की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रखने एवं अलाव के सुरक्षित संचालन की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग एवं खाद्य विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए।



खाद्य, ईंधन एवं आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता

शीतलहर एवं संभावित बर्फबारी के दौरान दूरस्थ, उच्च हिमालयी एवं सड़क संपर्क से कटने वाले क्षेत्रों में खाद्य सामग्री, ईंधन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन क्षेत्रों में बर्फबारी के कारण आवागमन बाधित होने की संभावना रहती है, वहां मार्च माह तक आवश्यक खाद्यान्न, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलिंडर व दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण पूर्व में ही सुनिश्चित करने को कहा गया है।