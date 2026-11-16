Dehradun News: 22 बेड का रैन बसेरा तैयार, अलाव के लिए लकड़ी का इंतजार

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- 20 स्थानों पर अलाव जलाने की तैयारी, एक सप्ताह में लकड़ी खरीदने का दावाटैग...पड़तालसंवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। सर्दियों में यात्रियों और जरूरतमंद लोगों को ठंड से राहत देने के लिए नगर पालिका ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोतवाली रोड स्थित पालिका का 22 बेड का रैन बसेरा तैयार हो गया है। यहां चादर, गद्दे, कंबल और हीटर की व्यवस्था की गई है, जबकि शहर में अलाव जलाने के लिए लकड़ी की खरीद अभी बाकी है। शहर में 20 स्थानों पर अलाव भी जलाए जाएंगे।जौनसार-बावर, उत्तरकाशी, टिहरी और हिमाचल प्रदेश से देहरादून, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के बीच आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए विकासनगर प्रमुख पड़ाव है। सोमवार को नगर पालिका के रैन बसेरे की व्यवस्था की पड़ताल की गई। रैन बसेरे में 22 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। हालांकि, व्यवस्था का वास्तविक लाभ तभी मिल पाएगा, जब जरूरतमंद यात्रियों तक इसकी जानकारी पहुंचे।दूसरी ओर, शहर में सार्वजनिक स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए अलाव जलाने की तैयारी चल रही है। नगर पालिका ने इसके लिए 20 स्थान चिह्नित किए हैं। इनमें प्रमुख सार्वजनिक स्थलों और लोगों की आवाजाही वाले स्थानों को शामिल किया गया है। हालांकि, अभी तक इन स्थानों पर अलाव जलने शुरू नहीं हुए। इसके लिए लकड़ी की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई है। पालिका प्रशासन के अनुसार वन निगम को अगले दो दिनों में लकड़ी की मांग भेजी जाएगी।इसके बाद एक सप्ताह के भीतर लकड़ी उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। लकड़ी मिलने के बाद ही चिह्नित स्थानों पर अलाव जलाए जा सकेंगे। ऐसे में सवाल है कि बढ़ती ठंड के बीच अलाव की व्यवस्था समय पर शुरू हो पाएगी या नहीं।रैन बसेरा तैयार कर दिया गया है। यहां 22 बेड के साथ चादर, गद्दे, कंबल और हीटर की व्यवस्था है। अलाव के लिए 20 स्थान चिह्नित किए हैं। वन निगम को जल्द ही लकड़ी की मांग भेजी जाएगी। लकड़ी उपलब्ध होते ही अलाव जलाने शुरू कर दिए जाएंगे। - एमके बिष्ट, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका