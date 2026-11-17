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साहिया। सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पीजी) कॉलेज के तीन खिलाड़ी अमन, निखिल और रितिक को श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की वॉलीबाल नॉर्थ जोन टीम में चुना गया है। उन्होंने अंतर महाविद्यालयीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। यह प्रतियोगिता नौ और 10 अक्तूबर को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मालदेवता में आयोजित हुई थी। इसमें गढ़वाल मंडल के 15 महाविद्यालयों की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय परिसर, गोपेश्वर और साहिया कॉलेज के बीच खेला गया, जिसमें साहिया कॉलेज उपविजेता रहा। अमन, निखिल और रितिक को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर विश्वविद्यालय की नॉर्थ जोन टीम में जगह मिली। ये खिलाड़ी डीएवी, जालंधर (पंजाब) में होने वाली नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। अध्यक्ष अनिल सिंह तोमर ने चयनित खिलाड़ियों को बधाई देकर इसे गौरव का विषय बताया। संवाद