Dehradun News: पीएम मोदी के सेवा के 25 वर्षों की कहानी रंगमंच पर उभरेगी
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:20 AM IST
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देहरादून। भाजपा सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के अनकहे पहलुओं को रंगमंच से प्रस्तुत करेगी। नमो सेवा-अनकही कहानियों कार्यक्रम के तहत विशेष नाट्य प्रस्तुतियां आयोजित होंगी। यह आयोजन 21 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलेगा।
उत्तराखंड में लगभग 300 सार्वजनिक स्थानों पर नाट्य मंचन होगा। इसमें सभी विधानसभाओं के स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन और पंचायत भवन शामिल हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश संयोजक शोभाराम प्रजापति और युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री मुलायम सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाट्य प्रस्तुति प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की सार्वजनिक जीवन यात्रा को जीवंत करेगी। इसमें राष्ट्र सेवा, जनकल्याण के प्रयास और सुशासन से आए व्यापक बदलाव दिखाए जाएंगे। इस अभियान का लक्ष्य राज्यभर में 250 से 300 तक नाट्य मंचन करना है।
प्रधानमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की यात्रा संवाद, अभिनय और संगीत से दर्शकों के सामने रखी जाएगी। नमो सेवा-अनकही कहानियों को सरल, संवेदनशील और संगीतमय स्वरूप दिया गया है। कुशल कलाकार अपने जीवंत अभिनय और प्रभावशाली संवादों से प्रेरक प्रसंगों को मंच पर साकार करेंगे। इसका उद्देश्य मोदी की सेवा, समर्पण, अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण की भावना का एहसास कराना है। यह अभियान सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश प्रवक्ता विश्वजीत नेगी भी मौजूद रहे।
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उत्तराखंड में लगभग 300 सार्वजनिक स्थानों पर नाट्य मंचन होगा। इसमें सभी विधानसभाओं के स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक भवन और पंचायत भवन शामिल हैं। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश संयोजक शोभाराम प्रजापति और युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री मुलायम सिंह रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नाट्य प्रस्तुति प्रधानमंत्री के 25 वर्षों की सार्वजनिक जीवन यात्रा को जीवंत करेगी। इसमें राष्ट्र सेवा, जनकल्याण के प्रयास और सुशासन से आए व्यापक बदलाव दिखाए जाएंगे। इस अभियान का लक्ष्य राज्यभर में 250 से 300 तक नाट्य मंचन करना है।
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प्रधानमंत्री के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की यात्रा संवाद, अभिनय और संगीत से दर्शकों के सामने रखी जाएगी। नमो सेवा-अनकही कहानियों को सरल, संवेदनशील और संगीतमय स्वरूप दिया गया है। कुशल कलाकार अपने जीवंत अभिनय और प्रभावशाली संवादों से प्रेरक प्रसंगों को मंच पर साकार करेंगे। इसका उद्देश्य मोदी की सेवा, समर्पण, अंत्योदय और राष्ट्र निर्माण की भावना का एहसास कराना है। यह अभियान सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाएगा। इस अवसर पर प्रदेश सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश प्रवक्ता विश्वजीत नेगी भी मौजूद रहे।
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