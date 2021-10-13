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Dehradun News: सोमेश्वर महाराज की पावन डोली पहली बार लाखामंडल पहुंची

Tue, 06 Oct 2026 01:55 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 06 Oct 2026 01:55 AM IST
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The sacred palanquin of Someshwar Maharaj reached
शिवनगरी लाखामंडल में सोमवार को आराध्य देवता सोमेश्वर महाराज की पावन डोली पहली बार पहुंची। गीठ पट्टी पुजारी समिति खर्षाली उत्तरकाशी और ग्रामीणों ने डोली को स्नान एवं दर्शन के लिए लाए। डोली के पहुंचते ही क्षेत्रवासियों ने ढोल-नगाड़ों के साथ स्वागत किया। मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की गई। इसके बाद पांडव नृत्य और भंडारे का आयोजन हुआ। देव डोली के साथ यमुनोत्री धाम के रावल हर्षाली और गीठ पट्टी पुजारी समिति के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने कहा कि लाखामंडल के इतिहास में यह पहली बार है। उन्होंने इसे सभी के लिए सौभाग्य का अवसर बताया। स्वागत समारोह में बचना शर्मा, अनूप शर्मा, महिमानंद गौड़, नरेश बहुगुणा समेत कई ग्रामीण और पुलिस टीम उपस्थित रही। संवाद
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