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Dehradun News: 332 नवनियुक्त कार्मिकों को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्तिपत्र

Tue, 06 Oct 2026 02:00 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 02:00 AM IST
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Chief Minister handed over appointment letters to 332 newly appointed personnel.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को आयुष विभाग के 271 और कर्मचारी राज्य बीमा योजना के 61 एलोपैथिक फार्मेसी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है।
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मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों को संवेदनशीलता और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन की अपील की। कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ योग, आयुर्वेद और औषधीय जड़ी-बूटियों की समृद्ध परंपरा वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आयुष प्रदेश और ग्लोबल वेलनेस हब के रूप में विकसित करने का काम किया जा रहा है। इससे लोगों को सस्ता-सुलभ इलाज मिलेगा। हर जिले में आयुष सेवाओं और पंचकर्म सेवाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है और आयुर्वेद उत्कर्ष केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आयुष सेतु पोर्टल से लोगों को सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि नकल माफिया पर कठोर कार्रवाई के साथ ही सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इससे योग्य अभ्यर्थी ही परीक्षा पास कर रहे हैं।
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Iआयुष सेवाओं को जनसुलभ बना रहेI
आयुष एवं आयुष शिक्षा मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि सरकार आयुष सेवाओं को जनसुलभ बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और सेवाभाव के साथ निर्वहन करते हुए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभाने की अपील की। मौकेइस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, सविता कपूर, सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा रंजना राजगुरू मौजूद थे।
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