Dehradun News: अब एचएमटी के पास बनेगा रानीबाग-नैनीताल रोपवे का स्टेशन

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राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई स्थानों पर रोपवे बनाने की योजना है। इसी के तहत सरोवर नगरी नैनीताल में भी रोपवे बनाने की योजना का खाका खींचा गया है। इस परियोजना के लिए कुल छह स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें से एक मुख्य स्टेशन रानीबाग में बनाया जाना है, जहां से यात्री आवागमन करेंगे। पहले इस स्टेशन के लिए एचएमटी फैक्टरी की भूमि पर विचार किया जा रहा था। हालांकि, हाल ही में हुई एक बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों को स्टेशन के लिए भूमि के अन्य विकल्प देखने का निर्देश दिया। इस निर्देश के बाद पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने स्थल का निरीक्षण किया। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि एचएमटी के निकट 33 एकड़ वन भूमि देखी गई है। यह भूमि रोपवे स्टेशन निर्माण के लिए उपयुक्त पाई गई। इस स्थान पर स्टेशन बनाया जा सकता है। इसके लिए वन भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी ताकि परियोजना आगे बढ़ सके।