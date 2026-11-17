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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, बरोटीवाला के पुराने पुस्तकालय में पर्याप्त जगह और विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था नहीं थी। किताबें अलमारियों में रखी होने के कारण उनका प्रदर्शन भी नहीं हो पाता था। अब नए पुस्तकालय भवन के उद्घाटन के बाद विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हालांकि, नए भवन में भी कुर्सी, मेज और बुक शेल्फ जैसी सुविधाओं की कमी अभी बनी हुई है।पुस्तकालय प्रभारी डॉ. शक्ति शर्मा ने बताया कि विद्यालय में करीब 380 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। पुस्तकालय में लगभग तीन हजार पुस्तकें उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 98 नई पुस्तकें आई हैं। इनमें पाठ्यक्रम के अलावा नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पुस्तकें भी शामिल हैं। पुस्तकालय से हर महीने औसतन 25 विद्यार्थी पुस्तकें जारी कराते हैं।पुस्तकालय में लोकमान्य तिलक समेत विभिन्न महापुरुषों की जीवनियां, साइबर अपराध, उत्तराखंड की नारी शक्ति और कुमाऊंनी व गढ़वाली संस्कृति से संबंधित पुस्तकें भी हैं। पुराने भवन में पर्याप्त जगह और बैठने की व्यवस्था न होने के कारण विद्यार्थी पुस्तकें जारी कराकर ही अध्ययन कर पाते थे। 23 नवंबर को नए पुस्तकालय भवन का उद्घाटन किया जाएगा। नए भवन में जगह तो बढ़ी है, लेकिन विद्यार्थियों के बैठने और पुस्तकों को व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध नहीं है।नए पुस्तकालय में विद्यार्थियों के लिए बेहतर अध्ययन व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से शासन को पत्र भेजा जाएगा। इसमें पर्याप्त कुर्सियां, मेज और पुस्तकें रखने के लिए शेल्फ उपलब्ध कराने की मांग की जाएगी। - केएस चौहान, प्रधानाचार्य