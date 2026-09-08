Dehradun News: 15 साल पढ़ाया, नम आंखों से दी विदाई, ढोल-दमाऊ की थाप पर हटाल भावुक

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वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने के साथ अनुशासन, संस्कार और नैतिक मूल्यों की सीख भी दी। उनके मार्गदर्शन में पढ़े कई विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर चुके हैं। भावुक हुईं सीना राय राणा ने कहा कि हटाल में ग्रामीणों ने उन्हें बेटी और बहन जैसा स्नेह दिया। पिता की गंभीर बीमारी और उनकी देखभाल के लिए बेटी का दायित्व निभाने के कारण उन्हें भारी मन से स्थानांतरण स्वीकार करना पड़ा। अंत में उन्हें स्मृति चिह्न, अंगवस्त्र और उपहार भेंट किए गए। समारोह में प्रधानाचार्य कलीराम आर्य, अभिभावक संघ अध्यक्ष लखीराम शर्मा, विद्यालय समिति अध्यक्ष कान्हा सिंह राणा, साहिब सिंह राणा और दुलाराम शर्मा मौजूद रहे। विज्ञापन

वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाने के साथ अनुशासन, संस्कार और नैतिक मूल्यों की सीख भी दी। उनके मार्गदर्शन में पढ़े कई विद्यार्थी आज विभिन्न क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर चुके हैं। भावुक हुईं सीना राय राणा ने कहा कि हटाल में ग्रामीणों ने उन्हें बेटी और बहन जैसा स्नेह दिया। पिता की गंभीर बीमारी और उनकी देखभाल के लिए बेटी का दायित्व निभाने के कारण उन्हें भारी मन से स्थानांतरण स्वीकार करना पड़ा। अंत में उन्हें स्मृति चिह्न, अंगवस्त्र और उपहार भेंट किए गए। समारोह में प्रधानाचार्य कलीराम आर्य, अभिभावक संघ अध्यक्ष लखीराम शर्मा, विद्यालय समिति अध्यक्ष कान्हा सिंह राणा, साहिब सिंह राणा और दुलाराम शर्मा मौजूद रहे।

विकासखंड के दुर्गम राजकीय इंटर कॉलेज हटाल में हिंदी प्रवक्ता सीना राय राणा के स्थानांतरण पर सोमवार को भावुक विदाई समारोह हुआ। विद्यालय में 15 वर्षों तक सेवाएं देने वाली शिक्षिका को विद्यालय परिवार, छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने ढोल-दमाऊ, बैंड-बाजों और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ सम्मानपूर्वक विदाई दी। इस दौरान कई छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों की आंखें भी नम हुईं।