फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Student council's sit-in protest at the college continues

Dehradun News: महाविद्यालय में छात्र परिषद का धरना सातवें दिन भी जारी

Tue, 08 Sep 2026 02:14 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 08 Sep 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
Student council's sit-in protest at the college continues
डाकपत्थर के वीर शहीद केसरी चंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का धरना सोमवार को सातवें दिन भी जारी रहा। छात्रों का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनमें नाराजगी है। छात्रों ने परीक्षा परिणामों की त्रुटियां दूर करने और शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की। उन्होंने पर्याप्त फर्नीचर और नई शिक्षा नीति की पुस्तकें उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई। इसके साथ ही शौचालयों की सफाई, खेल मैदान की घास कटवाने और बीबीए में सीटें बढ़ाने की भी मांग की गई। छात्रसंघ अध्यक्ष तुषार कपूर ने कहा कि जब तक विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा। धरने में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि आदित्य गुरुंग, सहसचिव खुशी तोमर, कोषाध्यक्ष टीना, शुभम तोमर, अरुण, करिश्मा, विक्की, ऋषिका, कोमल, शिल्पा और शिवांश आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed