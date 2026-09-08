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Dehradun News: जर्जर पुल के निर्माण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र

Tue, 08 Sep 2026 02:12 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 08 Sep 2026 02:12 AM IST
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Students took to the streets demanding the construction of a
आर्यन छात्र संगठन ने सोमवार को डाकपत्थर के पास शक्ति नहर पर बने जर्जर झूला पुल के निर्माण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। संगठन ने लोक निर्माण विभाग को ज्ञापन सौंपकर जल्द निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की।
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छात्र संगठन के सदस्यों ने बताया कि पुल की हालत लंबे समय से खराब है। लकड़ी के तख्ते टूटे हैं और नट-बोल्ट ढीले हो गए हैं। इससे छात्र-छात्राओं व स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। संगठन ने पहले निजी खर्च पर पुल की मरम्मत भी कराई थी। हालांकि, यह स्थायी समाधान साबित नहीं हुआ। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठेंगे। प्रदर्शन में छात्र संघ महासचिव शिवानी, दजवीर सिंह राणा और समीर सहित अन्य सदस्य शामिल रहे। संवाद
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