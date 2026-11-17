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- चार नवंबर को युवक के घर गई पीड़िता से अभद्रता व मारपीट, पुलिसकर्मी पर भी आरोपकालसी। स्थानीय युवक की ओर से छह साल तक शादी का झांसा देकर एक युवती का यौन उत्पीड़न करने और बाद में मुकरने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि शिकायत देने के बावजूद कालसी पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही है। पुलिस की इस लचर कार्यप्रणाली से नाराज होकर मंगलवार को पीड़िता, उसके परिजन और दर्जनों ग्रामीणों ने कोतवाली में धरना देकर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी युवक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल गिरफ्तारी की मांग उठाई।पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि क्षेत्र के ही एक युवक ने छह साल पहले उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था और शादी का झांसा देकर लगातार उसका यौन उत्पीड़न करता रहा। करीब साढ़े चार साल पहले युवक के परिजनों ने भी दोनों की शादी कराने पर अपनी सहमति जता दी थी, लेकिन उसके बाद वे लगातार मामले को टालते रहे। घर जाने पर हुई मारपीट और अभद्रतापीड़िता के अनुसार, जब वह बीती चार नवंबर को शादी की बात करने युवक के घर पहुंची, तो युवक और उसके परिजनों ने शादी से साफ इनकार कर दिया। आरोप है कि इस दौरान युवक के परिजनों ने एक स्थानीय पुलिसकर्मी (जो उस वक्त वर्दी में था) के साथ मिलकर पीड़िता के साथ गाली-गलौज, अभद्रता और मारपीट भी की।कार्रवाई न होने पर सीओ से लगाई गुहारपीड़िता का आरोप है कि उसने इस पूरे प्रकरण की विस्तृत शिकायत बीती छह नवंबर को ही कालसी कोतवाली में दे दी थी, लेकिन पुलिस ने न तो प्राथमिकी दर्ज की और न ही आरोपी से कोई पूछताछ की। इससे क्षुब्ध होकर ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उन्होंने कोतवाली में धरना दिया। धरने और हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) डॉ. आदित्य तिवारी तत्काल कोतवाली पहुंचे और पीड़िता व ग्रामीणों से बातचीत की। पीड़िता ने सीओ को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हुए आरोपी युवक और उसके परिजनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। सीओ ने उचित जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रदर्शन में पीड़िता के परिजनों के साथ भारी संख्या में क्षेत्रीय लोग शामिल रहे।