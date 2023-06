Pithoragarh: लिपुलेख हाईवे के पास दरकी चट्टान, फंसे 40 आदि कैलाश तीर्थयात्रियों को SDRF ने सुरक्षित निकाला

एसडीआरएफ ने पिथौरागढ़ में भूस्खलन में फंसे आदि कैलाश यात्रा के 40 तीर्थयात्रियों को बचाया। उन्हें सुरक्षित धारचूला ले जाया गया। उत्तराखंड पुलिस ने इसका वीडियो पर जारी किया है। चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट-लिपुलेख सड़क धारचूला से 45 किमी आगे लखनपुर के पास चट्टान दरकने से बंद हो गई है।

#WATCH | Uttarakhand | SDRF rescued 40 Adi Kailash Yatra pilgrims who were stranded in a landslide in Pithoragarh. They were safely taken to Dharchula.