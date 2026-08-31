उत्तराखंड अटल उत्कृष्ट स्कूल: शिक्षकों की पांच साल के लिए तैनाती, पर दो महीने में ही कर दिए तबादले

प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों में शिक्षकों की पांच साल के लिए तैनाती की जाती है लेकिन जिन शिक्षकों की दो महीने पहले तैनाती की गई, उनमें से ही कुछ शिक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग में अनुरोध के आधार पर शिक्षकों के तबादलों में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों के तबादलों पर कुछ शिक्षकों का कहना है कि इससे अन्य शिक्षकों को नुकसान हुआ है।

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