Dehradun News: संत रामपाल ने गोशाला को दिया 50 क्विंटल भूसा
देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:08 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:08 PM IST
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सहिया। सहिया जडवाला स्थित गो सेवा संरक्षण समिति की गोशाला को मंगलवार को संत रामपाल ने 50 क्विंटल भूसा दिया। उन्होंने प्रति वर्ष 500 क्विंटल भूसा और तीन आश्रय स्थल देने का वादा भी किया।
कुछ दिन पहले, समिति के सदस्य संत रामपाल से मिलने सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा गए थे। वहां उन्होंने अपनी समस्या बताई। संत रामपाल ने भूसा और आश्रय स्थल देने का आश्वासन दिया था। इस दौरान अनूप भगत, युवराज भगत, टीकम भगत, गो संरक्षण सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश चौहान, संरक्षक सरदार सिंह, केसर सिंह तोमर और भीम दत्त वर्मा उपस्थित थे।
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कुछ दिन पहले, समिति के सदस्य संत रामपाल से मिलने सतलोक आश्रम धनाना हरियाणा गए थे। वहां उन्होंने अपनी समस्या बताई। संत रामपाल ने भूसा और आश्रय स्थल देने का आश्वासन दिया था। इस दौरान अनूप भगत, युवराज भगत, टीकम भगत, गो संरक्षण सेवा समिति के अध्यक्ष राकेश चौहान, संरक्षक सरदार सिंह, केसर सिंह तोमर और भीम दत्त वर्मा उपस्थित थे।
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