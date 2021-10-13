फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Protest against water tank construction at cremation ground; locals create a ruckus

Dehradun News: श्मशान भूमि पर वाटर टैंक निर्माण का विरोध, लोगों ने किया हंगामा

Thu, 10 Sep 2026 01:33 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Protest against water tank construction at cremation ground; locals create a ruckus
देहरादून। सरकार की ओर से प्रस्तावित वाटर टैंक के निर्माण को लेकर बुधवार को स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि इससे पहले शनि मंदिर की ओर वाटर टैंक बनाए जाने की योजना थी, लेकिन विरोध के बाद अब दूसरी जगह निर्माण की तैयारी की जा रही है।
विज्ञापन

मंगलवार को विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया था। इसके बाद बुधवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर एकत्र हो गए और निर्माण का विरोध करते हुए हंगामा किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान पर वाटर टैंक बनाए जाने की तैयारी की जा रही है यह क्षेत्र बच्चों के शमशान की पुरानी जगह से जुड़ा हुआ है। लोगों के अनुसार शमशान घाट और गौतम कुंड के नाम से करीब 52 बीघा भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। ऐसे में इस जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण धार्मिक और भावनात्मक दृष्टि से संवेदनशील मामला है।
विज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि वाटर टैंक का निर्माण धार्मिक अथवा श्मशान भूमि पर न कराकर विभागीय जमीन पर किया जाए। उनका कहना है कि क्षेत्र में कई स्थानों पर सरकारी भूमि उपलब्ध है, जहां जनहित की इस योजना को बिना विवाद के पूरा किया जा सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित स्थान पर निर्माण कराने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed