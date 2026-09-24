Dehradun News: कुल्हाल में दिखे लुटेरे, सहारनपुर-पांवटा की ओर भागने का अंदेशा

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पुलिस की एक टीम को सहारनपुर और पांवटा साहिब की ओर रवाना किया गया है। दूसरी टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। अब तक करीब 100 कैमरों की फुटेज की जांच की जा चुकी है। इनमें कई स्थानों की फुटेज में तीनों संदिग्ध बदमाश आते-जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि किसी भी कैमरे की फुटेज में बदमाशों के चेहरे स्पष्ट नहीं दिखे हैं, क्योंकि उन्होंने वारदात के दौरान चेहरे ढके हुए थे। पुलिस फुटेज के आधार पर उनके आने-जाने के रास्ते और संभावित ठिकानों की जानकारी जुटा रही है।तीसरी टीम संदिग्धों की गतिविधियों और तकनीकी साक्ष्यों की जांच में जुटी है, जबकि चौथी टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस ने सर्विलांस टीम की भी मदद ली है। साथ ही क्षेत्र में मुखबिरों को सक्रिय कर संदिग्धों की जानकारी जुटाई जा रही है। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया वारदात से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं और संदिग्धों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करने का दावा कर रही है।